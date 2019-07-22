На трассе Киев-Чоп микроавтобус влетел в фуру, которая выезжала с обочины на дорогу.

Как сообщает ТСН, водитель автобуса не успел затормозить и протаранил прицеп грузовика. Удар был такой силы, что водителя машины зажало в кабине. Его деблокировали спасатели. Потерпевшего доставили в больницу, а вот водитель фуры не пострадал.

На кадрах видно сильно смятый микроавтобус и стоящую поперек дороги фуру. Проезд по данному участку был усложнен около часа. Легковые автомобили пропускали в объезд по обочине.

Ранее "Страна" сообщала, что в Киеве огромная фура снесла ограждение и упала с моста.

Также мы писали, как фура на Волыни не пропустила скорую, в которой погибли два человека.