Евросоюз не намерен ставить шенгенские визы крымчанам в паспорта, выданные Россией после 2014 года.

Об этом ТАСС заявил глава представительства Евросоюза в Москве Маркус Эдерер.

Дипломат заявил, что ЕС "не признал и не признает" аннексию Крыма Россией.

"Поэтому российские паспорта, выданные в Крыму российскими властями после аннексии, не будут признаваться и приниматься при обращении за шенгенской визой", - сказал Эдерер.

По его словам, существует два способа получения шенгенской визы жителями Крыма. "Первый - для жителей Крыма, у которых есть проездные документы, выданные там российскими властями до незаконной аннексии. Второй способ - следующий: многие жители Крыма имеют украинский паспорт или могут его получить, поскольку Украина по-прежнему считает жителей Крыма украинскими гражданами. И жители Крыма могут использовать эти украинские небиометрические паспорта", - указал он.

При этом Эдерер отметил, что в обоих случаях крымчанам "следует обращаться за шенгенской визой в консульства стран ЕС, расположенные в Украине, а не в России".

"Кстати, а если у них есть биометрический украинский паспорт, то они могут совершать безвизовые поездки в страны Шенгенского пространства, поскольку для украинцев с биометрическими паспортами действует безвизовый режим. И этот безвизовый режим существует с 2017 года", - добавил дипломат.

Ранее стало известно, что Канада не пустит к себе граждан Украины из "ЛДНР" с паспортами России.

При этом в Кремле решили не лишать гражданства россиян, которые захотят получить украинский паспорт.