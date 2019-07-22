Родители протестуют против перехода на украинский язык опорной школы в Авдеевке, что у самой линии разграничения на Донбассе.

Как говорится в сюжете ТСН, большинство родителей, дети которых переходят в шестой или седьмой класс, хотят оставить обучение на русском.

Мол, переходить на государственный - поздно и сложно для ребенка.

Уже год как директор своим главным заданием видит перевести обучение на украинский язык.

"Надо выполнять свой статут, который был утвержден еще в 18-м году - язык - это главная составляющая идентификации нации", - утверждает директор школы.

Возмутились родители сразу нескольких классов - они не хотят, чтоб их дети обучались на украинском.

Ранее "Страна" рассказывала, что украинским учителям начали выдавать памятки о штрафах за русский язык.

Также мы рассказывали, что в ОБСЕ и ООН призвали Украину принять закон для реализации языковых прав нацменьшинств.