В начале 2020 года спутниковый сигнал большинства украинских каналов будет закодированным. Об этом говорится в сюжете ТСН.

На такой шаг идут собственники крупных украинских телеканалов, они утверждают, что это - требования современного мира и необходимое условие для повышения качества телепрограмм.

В первую очередь, это затронет треть украинских зрителей, именно столько, как свидетельствует статистика, смотрят телевизор по спутнику.

"Это требования времени. Мы же хотим стать независимыми от своих наставников и финансово стабильными, поэтому это все требует технологического развития", - пояснил эксперт.

Ранее "Страна" рассказывала, что ученые выяснили, откуда исходят инопланетные сигналы из космоса.

Также мы писали, что грузинский телеканал "Рустави-2" после скандала с руганью в адрес Путина сменил собственников.