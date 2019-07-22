На Львовщине водитель микроавтобуса убил женщину и покалечил двух ее дочерей.

Как говорится в сюжете ТСН, водитель и пассажиры автобуса возвращались со свадьбы, но не справились с управлением и влетели в остановку.

"Экспертиза показала, что водитель был трезв. Однако родные пострадавших сомневаются, что именно он был за рулем, мол свидетели видели, как с водительского места покачиваясь выходил другой человек", - говорится в сюжете.

От удара всех троих разбросало в разные стороны, а сам микроавтобус слетел в кювет.

Ранее "Страна" рассказывала, что на Закарпатье подозреваемый в преступлении при попытке бегства наехал на полицейского.

Еще мы писали, как в Киеве пьяный водитель повредил пять авто, въехал в забор и бросался на людей с ножом.