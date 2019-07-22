Водитель буса насмерть сбил мать и покалечил ее дочерей на остановке. Видео
На Львовщине водитель микроавтобуса убил женщину и покалечил двух ее дочерей.
Как говорится в сюжете ТСН, водитель и пассажиры автобуса возвращались со свадьбы, но не справились с управлением и влетели в остановку.
"Экспертиза показала, что водитель был трезв. Однако родные пострадавших сомневаются, что именно он был за рулем, мол свидетели видели, как с водительского места покачиваясь выходил другой человек", - говорится в сюжете.
От удара всех троих разбросало в разные стороны, а сам микроавтобус слетел в кювет.
Ранее "Страна" рассказывала, что на Закарпатье подозреваемый в преступлении при попытке бегства наехал на полицейского.
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