Подтверждена информация о гибели двух человек в связи с пожаром на борту украинского рыболовного судна "Иван Голубец", которое горело у берегов Мавритании 20-21 июля.

Об этом сообщил бывший представитель Президента Украины в Автономной Республике Крым Борис Бабин.

"Согласно обновленной информации о трагической судьбе украинского рыболовного судна "Иван Голубец"- судно затонуло вчера ночью в океане, на глубине 35 метров, и уже есть подтверждение о двух погибших рыбаках. Капитан судна - крымчанин Сергей Тимченко, был в рейсе с украинскими документами. Также на борту было как минимум три кадета из фейкового подконтрольного оккупантам учебного заведения - "Керченского государственного морского технического университета", - сообщил Бабин.

Видео: youtube.com



Он предположил, что в трюмах судна, кроме рыбы, могло быть еще что-то.

"Непонятные маневры судна перед инцидентом, отсутствие на нем за месяц до событий опознавательных знаков и даже номера ИМО, выключение АИС и странные действия команды во время попыток спасения корабля уже позволяют специалистам предположить, что в трюмах злосчастного судна было что-то интересное, кроме собственно рыбы. Что-то такое, что лучше никому не знать.

Фото: facebook.com

По информации "Думская", траулер "Иван Голубец" - одно из четырех океанических судов, принадлежащих Украине, но ходил он под грузинским флагом.

В государственной собственности также остаются океанические суда "Капитан Русак", "Алексей Слободчиков" и "Профессор Михаил Александров".

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Также у берегов Австралии пропал украинский моряк.