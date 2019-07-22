В день выборов, 21 июля, в Славутиче Киевской области произошло жестокое убийство Юрия Булата, который приехал навестить своих родителей.

По предварительным данным, между четырьмя мужчинами, а точнее между одним мужчиной и тремя его оппонентами завязался драка, в ходе которой один из злоумышленников достал нож и перерезал жертве сонную артерию.

Мужчина скончался мгновенно от обильной потери крови. Полиция задержала всех троих злоумышленников.

Позже в деле появились новые подробности. Как сообщает "Обозреватель", по словам друзей погибшего, Булат не является журналистом, как об этом сообщали в некоторых СМИ и соцсетях. Жертва нападения - военный, но в последнее время он занимал должность директора в компании по переработке бумажных отходов.

В Славутич Юрий приехал, чтобы проголосовать на внеочередных парламентских выборах. В ночь на воскресенье, 21 июля, мужчина был вместе с друзьями в баре.

Знакомая погибшего рассказала, что на видео с камеры наблюдения, которое они просматривали видно, что к нему подошел какой-то мужчина и после недолгого разговора начал его бить. При этом Юрия провоцировали выйти на улицу, но он с друзьями не поддался на провокацию.

Около пяти часов утра, когда бар уже закрывался, компания вышла из заведения. На улице Юрия поджидали как минимум три человека. Драка завязалась очень быстро. В конце двое из нападающих держали потерпевшего за руки, а третий мужчина нанес смертельный удар ножом в шею.

В течение нескольких часов полиция задержала двух подозреваемых. А позже нашла и человека, который нанес смертельный удар. Перед задержанием он решил самостоятельно выйти к работникам правоохранительных органов.

Во время проведения обыска автомобиля одного из задержанных был обнаружен и изъят нож и кастет.

При этом друзья погибшего заявляют, что в воскресенье подозреваемых в убийстве Юрия дважды отпускали и снова задерживали.

Стоит отметить, по словам близкого друга погибшего, убийцами Юрия являются люди, которые входят в так называемую армянскую банду, которую возглавляют братья Хачатрян. Подозреваемых зовут Евгений Стаханов, Евгений Барабаха и Дмитрий Рыбак.

По словам других знакомых Юрия, его убил Евгений С., а Дмитрий Р. и Армен Х. держали мужчину за руки. Данные люди - известные в Славутиче криминальные личности. По слухам, они распространяют наркотики и занимаются рэкетом.

Юрий Булат, фото - соцсети

Ранее сообщалось, что в Киевской области парень надел костюм Спайдермена и убил человека табуреткой.

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