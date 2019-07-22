И.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун в очередном посте на своей странице в Facebook обратилась к теме боли коленях и рассказала, эффективны ли хондропротекторы.

Так называемые хондропротекторы - добавки, будто бы защищают и восстанавливают хрящ, очень популярны среди спортсменов и пациентов с различными формами артрита. Самые распространенные "хондропротекторы": хондроитин сульфата (ХС) и глюкозаминогликан (ГГ).

Однако, по утверждению Супрун, они малоэффективны.

Фото: facebook.com/ulanasuprun/

Хрящ должно быть упругим и гладким. Эти свойства обеспечивают вещества, которые создают каркас и удерживают воду: протеогликаны, гиалуроновая кислота и коллаген. Протеогликаны - это белки, к которым присоединены длинные углеводные цепи. Последние как раз и состоят из уже упомянутых хондроитина сульфата или глюкозаминогликана. Эти компоненты периодически разрушаются ферментами, и заменяются новыми молекулами. Добавки нам предлагают нам эти сложные углеводы ХС и ГГ, добытые с хрящей животных или внешних скелетов ракообразных.

"То, что мы едим или пьем в составе добавок, имеет три пути: малые молекулы, например витамины, аминокислоты или сахариды, всасываются в кишечнике, белки, крахмал, дисахариды (как лактоза), и жиры подлежат расщеплению ферментами, а растворимые волокна или резистентный крахмал (сложные углеводы, которые мы не можем переварить) доходят до толстого кишечника, и становятся пищей для бактерий. Варианта, что большая молекула сложного углевода проникла в кровь, пришла к больному колени и стала его частью, к сожалению, нет. То есть ХС или ГГ не может усвоиться в потребляемому виде - он лишь частично расщепляется до простых сахаров, которые всасываются", - объясняет Супрун.

Но все-таки ГГ и ХС подвергаются расщеплению кишечной микрофлорой, и имеют определенное влияние на количественный состав микрофлоры.

В частности, данные о связи между ХС и преобладанием бактерий рода Bacteroides и увеличением или уменьшением присутствии других видов. Состояние кишечной микробиоты тесно связан с нашим рационом с одной стороны, и риском ряда хронических заболеваний, в том числе - связанных с воспалением, как РА - с другой. Однако, это не значит, что добавки ХС или ГГ действуют. Пока это только подчеркивает важность рациона и состояния симбиотических бактерий кишечника в предотвращении или усилении хронических болезней.

Кстати, руководство по лечению остеоартрита колена от Американской Ассоциации хирургов-ортопедов "сильно не советует" применение хондроитина.

Исследование влияния этих веществ на состояние суставов у пациентов или лабораторных животных достаточно противоречивые, несовершенно спланированы и часто проведены предвзято.

Есть определенные доказательства, что в краткосрочной перспективе ХС помогает 20% людей и умеренно уменьшает боль при ОА. Более полугода этот эффект не длится.

При этом если провести рандомизированное двойное слепое клиническое исследование с использованием плацебо для контроля - то можно узнать, что "хондропротекторы" ухудшают состояние пациентов.

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