Посольство США в Украине приветствует усилия власти и правоохранителей по обеспечению безопасного осуществления своих демократических прав граждан Украины во время выборов в Верховную Раду. Об этом сказано в Twitter посольства.

В ведомстве отметили, что приветствуют первичную оценку Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека выборов в Верховную Раду и поздравляют украинский народ с избирательным процессом, прошедшим с уважением к основным свободам.

Фото: twitter.com

Напомним, что ЦИК Украины сообщила результаты выборов в Раду после обработки 85% протоколов. В парламент проходят проходят партии "Слуга народа" (42,93% голосов избирателей), "Оппозиционная платформа – За жизнь" (ОПЗЖ) - 12,93%, "Евросолидарность" - 8,29%, ВО "Батькивщина" - 8,14%, "Голос" - 6,03%.

Также мы писали о том, что у Зеленского приняли решение о проведении досрочных местных выборов.