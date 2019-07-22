Мадонна - именно так зовут корову, которая путешествовала по проспекту Богдана Хмельницкого, на окраине Днепра. Об этом сообщает на Facebook странице Патрульной полиции Украины.

Свободно гуляющее животное заметил неравнодушный гражданин, он привязал ее к забору и позвонил в полицию.

Патрульный экипаж прибыл на место происшествия и стал выяснять обстоятельства. Очевидцы сообщили, что корова, вероятно, шла из поселка Мирного, но никто не знал чья она.

Полтора часа патрульные Антонина Григоренко и Дмитрий Дигун потратили на поиски владельца животного и все же нашли.

Оказалось, что хозяева коровки Мадонны живут в селе Дорогое. Они уже как раз обнаружили, что она исчезла и стали ее разыскивать. Возвращение коровы было для них большой радостью.

Фото и видео: facebook.com/patrolpolice.gov.ua/

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