При проектировании зданий судов в Украине уберут устаревшую норму о металлических решетках для подсудимых. Об это сказано на сайте Минрегиона.

Следовательно, сейчас предложено исключить устаревшую норму относительно обустройства металлических решеток для содержания подсудимых в ходе судебного процесса в залах заседаний. Ведь все украинские суды уже перешли на содержание подсудимых в специальных защитных ограждениях из металла и стекла.

По словам заместителя Министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Льва Парцхаладзе, одно из предложений изменений - предусмотреть обязательность защитной металлической конструкции, обустроенной ударопрочным или даже пуленепробиваемым стеклом.

Кроме этого, в случае рассмотрения особо резонансных дел предложено усиливать меры безопасности для участников судебного процесса, в частности, обязательно предусматривать обустройство хотя бы одного зала судебного заседания дополнительной перегородкой из стекла и металла, которая будет отделять места для посетителей от мест для состава суда и содержания подсудимых.

Также предложено существенно пересмотреть требования к обустройству современных и безопасных конвойных помещений (камер/боксов) для содержания подсудимых под стражей до и после судебных заседаний. Особенно в части, касающейся площади этих помещений, вентиляции, освещения, обеспечения питьевой водой и т. п.

Напомним, государственные стройнормы В.2.2-26:2010 "Дома и сооружения. Суды" устанавливает требования к проектированию новых и реконструкции существующих домов под суды, а также помещений судов, встроенных в дома другого назначения.

Напомним, что в судах Украины могут появиться специальные детские комнаты для маленьких свидетелей.

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