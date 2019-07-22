Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер поздравил украинцев с состоявшимися внеочередными парламентскими выборами и сообщил, что на текущей неделе посетит Украину, где проведет ряд встреч.

Об этом он написал в своем аккаунте в Тwitter в понедельник вечером.

"Поздравления народу Украины - сильный голос за реформы! Ждем встреч на этой неделе в Украине", - сообщил Волкер.

Каких-либо подробностей о предстоящем визите американский дипломат не сообщил.

Фото: twitter.com

В минувшее воскресенье, 21 июля, в Украине состоялись внеочередные выборы в Верховную раду Украины. На данный момент Центризбирком проводит подсчет голосов и, как ожидается, до 5 августа будут объявлены победители.

Напомним, что Волкер ожидает от новой Рады принятия законов для выполнения Минских соглашений.

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