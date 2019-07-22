Курт Волкер сообщил, что на этой неделе приедет к Владимиру Зеленскому в Киев
Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер поздравил украинцев с состоявшимися внеочередными парламентскими выборами и сообщил, что на текущей неделе посетит Украину, где проведет ряд встреч.
Об этом он написал в своем аккаунте в Тwitter в понедельник вечером.
"Поздравления народу Украины - сильный голос за реформы! Ждем встреч на этой неделе в Украине", - сообщил Волкер.
Каких-либо подробностей о предстоящем визите американский дипломат не сообщил.
Фото: twitter.com
В минувшее воскресенье, 21 июля, в Украине состоялись внеочередные выборы в Верховную раду Украины. На данный момент Центризбирком проводит подсчет голосов и, как ожидается, до 5 августа будут объявлены победители.
Напомним, что Волкер ожидает от новой Рады принятия законов для выполнения Минских соглашений.
Также читайте о том, что Волкер позвонил Суркову и предложил после выборов в Украине обсудить особый статус Донбасса.