Скандальная писательница Лариса Ницой проиграла выборы в одномандатном избирательном округе №117 во Львовской области.

Об этом свидетельствуют данные ЦИК.

Победу на округе одержал Ярослав Рущишин из партии "Голос", который получил более 25 процентов голосов. Его ближайший конкурент - Оксана Юринец получила почти 24 процентов голосов.

У Ницой, которая представляла на выборах "Народний Рух України" получила 4,45 %, за нее проголосовало 3 533 человек.

Напомним, Ницой родилась в Кировоградской области, но решила идти в нардепы именно во Львове.

Мы писали, что детская писательница и общественный деятель Лариса Ницой обрушилась на кассира в магазине из-за того, что ее не обслужили на украинском языке. Ницой из-за этого даже бросила в кассира мелочью. Ранее писательница требовала изменить имя рыбки "Зины" на картине, которой художница Светлана Рудикова украсила стены детской больницы "Охматдет".

Ранее Ницой дала рекомендации Зеленскому. По ее мнению., ему надо завести украинского советника и слушать "Козак систем".