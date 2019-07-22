В партии "Европейская солидарность", которая набирает чуть меньше 8,5%, на грани прохождения в Раду оказался скандальный директор Института национальной памяти Украины Владимир Вятрович.

Он в списке на 25 месте и по данным экзитполов он проходит в парламент, однако, подсчет голосов еще не закончен и фактически Вятрович находится на самой границе проходного барьера.

До этого Петр Порошенко, представляя кандидатов своей обновленной партии на досрочных выборах в Верховную Раду, нахваливал их, подчеркнув, что каждый из них - "звезда в своей сфере".

Фото: media.slovoidilo.ua

Ранее "Страна" писала о списке Европейской солидарности: кто проходит в Раду от партии Порошенко.

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