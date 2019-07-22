В Верховную Раду, согласно результатам обработки 85,01% электронных протоколов, проходят партии "Слуга народа" (42,93% голосов избирателей), "Оппозиционная платформа – За жизнь" (ОПЗЖ) - 12,93%, "Евросолидарность" - 8,29%, ВО "Батькивщина" - 8,14%, "Голос" - 6,03%.

Согласно данным на сайте ЦИК, пока не преодолевают 5%-й барьер в парламент Радикальная партия - 3,92%, "Сила и честь", которая набирает 3,8% голосов в целом по Украине, "Оппозиционный блок" - 3,12%, "Украинская стратегия Гройсмана" – 2,29%.

Партия Шария набрала 2,28% голосов, ВО "Свобода" - 2,21%, "Гражданская позиция" - 1,06%.

Менее 1% набрали Партия зеленых - 0,65%, партия "Объединение "Самопомич" - 0,64%.

Ранее была названа первая пятерка партий, которые проходят в Раду после обработки 80 процентов протоколов.

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