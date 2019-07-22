В Государственном бюро расследований подтвердили, что вызвали повторно экс-президента Украины Петра Порошенко на допрос 25 июля. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГБР.

"(Порошенко - Прим. Ред.) повторно вызвали на допрос в четверг, 25 июля", - сказали в пресс-службе.

Отметим, что 17 июля бывший президент не явился на допрос в ГБР в качестве свидетеля по делу об отмывании преступных доходов и легализации в офшорах акций завода "Кузня на Рыбальском".

Напомним, что в ГБР обещали, что Порошенко повторно вызовут на допрос после парламентских выборов.

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