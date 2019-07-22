Кабинет министров Украины обнародовал постановление, согласно которому с 1 августа вводится специальная пошлина на дизельное топливо и сжиженный газ, ввезенный из Российской Федерации.

Соответствующее постановление №624, принятое на заседании правительства 17 июля, опубликовано на сайте Кабмина.

В документе сказано, что постановление нацелено на защиту существенных интересов безопасности при чрезвычайных обстоятельствах в международных отношениях.

С 1 августа 2019 года спецпошлина на дизельное топливо, ввозимое трубопроводным транспортом, будет составлять 3,75% таможенной стоимости, а с 1 октября 2019 года - 4%.

Пошлина на поставки сжиженного газ с 1 августа составит 1,75%, с 1 октября – 3%.

"Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования и действует до момента отмены Российской Федерацией дискриминационных и/или недружественных действий в отношении Украины", - сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что Герус считает, что 2 миллиарда от спецпошлин за дизтопливо из России нужно пустить на субсидии.

Также стало известно, что Украина вводит антидемпинговые пошлины на импорт цемента из РФ, Беларуси и Молдовы.