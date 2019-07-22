В понедельник, 22 июля, в Киеве под офисом компании Glovo по адресу улица Старонаводницкая, 6б собрались курьеры.

Работники компании пришли на акцию протеста. Митингующие требовали улучшить условия труда в Glovo и отказаться от новой системы начисления зарплат.

К офису Glovo доставщики на велосипедах и мотоциклах начали съезжаться к 12:00,об этом пишет Информатор.

Фото: kiev.informator.ua/

Всего под стенами офиса компании собрались около 25 человек. Они не довольны, что компании подняли зарплаты курьерам, но вместе с этим, повысили число доставок для получения бонусов.

Теперь, по словам митингующих, нужно совершить более 100 доставок в неделю, чтобы получать достойную оплату. Это практически ставит крест на попытках некоторых курьеров использовать Glovo в качестве дополнительной работы.

Фото: kiev.informator.ua/

На митинге отметили, что курьеры Glovo по сути являются только зарегистрированными пользователями приложения, а не полноценными работниками. Это означает, что на них ложатся затраты на топливо, амортизацию и страховку.

В самом офисе Glovo оказалась закрыта дверь и никто не прокомментировал сложившуюся ситуацию.

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