В Донецкой области идут попытки фальсифицировать выборы в четырех избирательных округах. Об этом сообщают участники избирательного процесса.

По результатам подсчета почти 80% голосов на всех округах Донбасса - обеих областей - в партийном зачете побеждает "Оппозиционная платформа - за жизнь".

При этом за мажоритарных кандидатов идут настоящие баталии.

"Страна" разбиралась, что происходит на округах Донецкой области.

Бахмутский район

На 46 округе, согласно данным ЦИК, побеждает кандидат от "Платформы", предприниматель из Бахмута Федор Христенко.

Его ближайшие конкуренты - кандидат от "Слуги народа" Родион Вощанов и сын мэра Бахмута Дмитрий Рева ("Оппозиционный блок").



При этом в "Платформе" заявляют, что окружком перестал принимать из участков, на которых побеждает Христенко, протоколы с результатами голосования.

"В Донецкой области, к сожалению, продолжаются манипуляции с результатами выборов. Ситуация на сегодняшний день крайне не здоровая на 46 округе, где к сожалению, окружная комиссия заблокировала прием результатов участковых комиссий. Наш кандидат Федор Христенко полностью выиграл в 46 округе. Мы имеем на руках все протоколы участковых комиссий. Окружная комиссия целенаправленно затягивает время в подсчете голосов. Мы требуем прекратить блокировать комиссию, прекратить затягивать процесс и нормально принять имеющиеся результаты по 46 округу", - сказала представитель "Платформы" Наталия Королевская.

Партия обратилась в полицию с заявлением о нарушении.

Дружковка и Констаниновка

На 49 округе три интересных кандидата. Фаворит - мэр Дружковки Валерий Гнатенко, который идет от "Оппозиционной платформы". На втором месте - один из столпов "Оппоблока" Борис Колесников. На третьем - представитель "Слуги народа", бывший КВН-щик Сергей Сивохо.

Интересно, что еще утром Колесников поздравил Гнатенко с победой. Однако в "Платформе" заявляют, что проблема здесь такая же, как и на предыдущем округе.

"ОИК специально, под различными предлогами, затягивает установление результатов голосования, выдумывая искусственные поводы для полного пересчета голосов уже с 12 УИК, и их количество растет. При этом ОИК пытается остановить свою работу на неопределенное время, с тем, чтобы в конце концов сорвать процесс установления волеизъявления", - заявили в партии.

Торецк

На 52 избирательном округе за победу конкурируют в основном представитель "Батькивщины" Евгений Яковенко и выдвиженец от "Платформы" Олег Погодин.

Здесь также идет борьба за нормальную работу окружкома.

"Этот округ славен тем, что самые большие фальсификация, во время президентской кампании, проходили именно здесь. И, к сожалению, это все прошло безнаказанно. Фиксировалась масса нарушений, но апофеозом стал вчерашний день. Зарегистрировано уже 3 уголовных дела, подано сотни обращений о нарушениях", - заявила нардеп Королевская.

Она рассказала о нарушениях в работе окружной комиссии:

"Мы готовим обращение в Центральную избирательную комиссию, потому что те многочисленные факты нарушений, а их более 500: вбросы, минирования, карусели, затягивание с процедурой подсчета голосов и прочее. Все это зафиксировано и подано в окружную комиссию. Мы настаиваем на пересчете голосов для установления реального волеизъявления граждан", - резюмировала Королевская в своем видеообращении.

Марьинка

На 59 округе основная борьба развернулась между лидирующим здесь Владимиром Морозом ("Оппозиционная платформа") и самовыдвиженцем, нардепом Оппоблока Сергеем Сажко.

При этом в "Платформе" заявляют, что на округе готовится срыв голосования.

"Под различными предлогами ОИК намеренно затягивает установление результатов голосования, выдумывая искусственные поводы для полного пересчета голосов уже с трех УИК, и их количество растет. При этом ОИК пытается остановить свою работу на неопределенное время, с тем, чтобы в конце концов сорвать процесс установления волеизъявления", - говорится на сайте политсилы.