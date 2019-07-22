Во Второй судебной палате Кассационного уголовного суда Верховного суда Украины подтвердили правомерность привлечения к ответственности пешехода, действия которого привели к смертельному ДТП.

Осужденный в нетрезвом состоянии лежал на проезжей части. Ехавший по этой дороге водитель авто, пытаясь избежать столкновения, выехал на встречную полосу. Там и произошло смертельное ДТП с другой машиной. В результате погибли этот водитель, а также пассажир встречного авто. Об этом сообщает ЮрЛига.

Оставлено в силе решение о взыскании с виновника возмещения морального вреда в размере 570 тыс. грн.

В постановлении от 12 июня по делу № 450/1523/14-к разъяснено, что пешеход отвечает за совершение преступления, предусмотренного ст. 291 Уголовного кодекса Украины (нарушение действующих на транспорте правил безопасности движения, если это повлекло гибель людей).

В Верховном суде Украины отметили, что ответственность по ст. 291 Уголовного кодекса наступает, в частности, в случае нарушения действующих на транспорте правил безопасности движения, если это повлекло гибель людей или другие тяжкие последствия.

Правилами дорожного движения определено, что пешеход - это лицо, участвующее в дорожном движении вне транспортных средств и не осуществляет на дороге никакой работы.

Участник дорожного движения - это лицо, принимающее непосредственное участие в процессе движения на дороге как пешеход, водитель, пассажир, погонщик животных, велосипедист, а также лицо, которое двигается в колесном кресле.

Учитывая изложенное, пешеход как полноправный участник дорожного движения и обязан знать и неуклонно выполнять требования ПДР, является субъектом преступления, предусмотренного ст. 291 УК, поскольку, в частности, от его поведения и соблюдения ПДР зависит безопасность на дорогах.

Как сообщала "Страна", в Киеве у входа в зоопарк скутер влетел в такси. Тяжесть травм пока неизвестна, так как водителя сразу увезла карета скорой помощи.

Напомним, что в Польше водитель автобуса с украинскими заробитчанами провалился в сон за рулём. В результате произошло ДТП с пострадавшими заробитчанами.