Действующий народный депутат из фракции "Блок Петра Порошенко", самовыдвиженец Ярослав Дубневич победил на выборах в Верховную Раду в мажоритарном округе №120 во Львовской области.

Ранее Вакарчук пожаловался Зеленскому на его брата - Богдана Дубневича, который якобы крадет голоса у Голоса.

Согласно данным на сайте Центральной избирательной комиссии после обработки 100% электронных протоколов, Дубневич набрал 43,52% голосов избирателей.

На втором месте – кандидат от партии "Голос" Тарас Элейко, набравший 18,6% голосов, за ним следует представитель "Гражданской позиции" Владимир Гирняк, за которого проголосовали 17,86% избирателей округа.

Округ №120 включает Городокский, Мостиский и часть Самборского района Львовской области. Ярослав Дубневич был народным депутатом от этого округа в предыдущем созыве Верховной Рады.

Ранее мы писали, что выигравший на президентских выборах в Львовской области Порошенко, проиграл там Слуге народа и Голосу на выборах в Раду.

Также стало известно, что в "Слуге народа" планируют обжаловать результаты в 10 мажоритарных округах.