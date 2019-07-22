Друг Зеленского "Юзик" из Квартала 95 прошел в Раду по округу в Кривом Роге
Актер студии "Квартал 95" Юрий Корявченков по прозвищу "Юзик" прошел в парламент от партии "Слуга народа" по мажоритарному округу в городе Кривой Рог.
Об этом свидетельствуют данные с округа №33 в Днепропетровской области на сайте ЦИК.
Юрий Корявченков Фото: kurs.if.ua
Сейчас Центризбирком обработал 97,72% электронных протоколов, но отрыв от конкурентов - очень большой. "За" Корявченкова проголосовали 60,9% избирателей, пришедших на участки. Его ближайший соперник, представитель "Оппозиционной платформы - За жизнь", Вадим Виншель набирает всего 7,82%.
Кстати, 44-летний актер Юрий Корявченков на президентских выборах 2019 года руководил избирательным штабом Владимира Зеленского в Кривом Роге.
Напомним, что в "Слуге народа" планируют обжаловать результаты в 10 мажоритарных округах.
Также "Страна" публиковала результаты голосования по областям.