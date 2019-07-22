Актер студии "Квартал 95" Юрий Корявченков по прозвищу "Юзик" прошел в парламент от партии "Слуга народа" по мажоритарному округу в городе Кривой Рог.

Об этом свидетельствуют данные с округа №33 в Днепропетровской области на сайте ЦИК.

Юрий Корявченков Фото: kurs.if.ua

Сейчас Центризбирком обработал 97,72% электронных протоколов, но отрыв от конкурентов - очень большой. "За" Корявченкова проголосовали 60,9% избирателей, пришедших на участки. Его ближайший соперник, представитель "Оппозиционной платформы - За жизнь", Вадим Виншель набирает всего 7,82%.

Кстати, 44-летний актер Юрий Корявченков на президентских выборах 2019 года руководил избирательным штабом Владимира Зеленского в Кривом Роге.

Напомним, что в "Слуге народа" планируют обжаловать результаты в 10 мажоритарных округах.

Также "Страна" публиковала результаты голосования по областям.