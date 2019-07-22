ФК "Арсенал-Киев" не будет играть в Первой лиге в новом сезоне чемпионата Украины по футболу. Руководство столичного клуба сообщило об этом решении президенту ПФЛ Сергею Макарову в официальном заявлении, передает Sport Arena.

Причина снятия с чемпионата - финансовые и организационные проблемы клуба. Также несколько бывших игроков подали исковые заявления о невыполнении "Арсеналом-Киев" контрактных обязательств.

В запорожском "Металлурге" уже готовы заменить киевский футбольный клуб в Первой лиге.

Фото: sportarena.com

Как сообщала "Страна", в январе 2019 в киевском "Арсенале" расстались с главным тренером. "Мы благодарны Вячеславу Викторовичу за помощь. Он приходил к нам на три месяца, но теперь наши дороги расходятся. Он идет своим путем, мы - своим. Мы остаемся друзьями и благодарим его, что он принял команду по ходу чемпионата в сложный момент", - прокомментировал уход Грозного Ивица Пирич.

Напомним, что игроки "Александрии" впервые получили бронзовые медали в чемпионате Украины.