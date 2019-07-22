Жителя города Черкассы уличили в использовании похищенных баз данных для онлайн-покупок. Об этом сообщили УНН в Департаменте киберполиции Украины. Об этом сообщает пресс-служба киберполиции.

Работники Киевского управления киберполиции совместно со следователями полиции Черкасской разоблачили 30-летнего жителя Черкасс в использовании похищенных реквизитов банковских карт и персональных данных граждан.

Выяснилось, что злоумышленник покупал на закрытых форумах в сети интернет похищенные хакерами базы данных о пользователях известных мировых онлайн ресурсов по купле-продаже различных товаров. Имея их реквизиты для онлайн расчетов, человек покупал за рубежом дорогостоящую технику и продавал ее на территории Украины.

Фото: cyberpolice.gov.ua/

За время таких сделок мужчина получил около 200 международных посылок на одном почтовом отделении.

В сообщении силовиков также отмечается, что оплату заказов мошенник проводил не только с карт украинцев. Среди пострадавших есть и иностранцы. Правда, сколько именно людей пострадали в результате деятельности кибер-мошенника – еще неясно. Киберполицейских провели обыск в квартире злоумышленника. В его доме обнаружили большое количество цифровой техники, которая предназначалась для продажи, компьютерную технику, а также сканкопию документов подставных лиц, на имя которых направлялись международные бандероли.

Уголовное производство открыто по ст. 361 (Несанкционированное вмешательство в работу компьютеров, автоматизированных систем,

Чтобы избежать случаев потери конфиденциальной информации киберполиции советует:

использовать почтовые сервисы только с двухфакторной аутентификацией использовать надежные (сложные) пароли и менять их при малейшем сомнении относительно их компрометации. не пересылать личные логины и пароли в открытом виде с помощью мессенджеров не переходить по подозрительным гиперссылкам, даже если они поступили от друзей (их аккаунт также может быть скомпрометировано) установить лимиты на онлайн-расчеты использовать услугу мобильного банкинга. В таком случае владелец карты сразу узнает о снятии средств и иметь возможность осуществить блокировку транзакции

Ранее киберполиция поймала хакера, распространявшего вирус, ворующий информацию с компьютера.

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