Чернобыльский биосферный заповедник опубликовал две фотографии июльского восхода солнца, сделанные с разницей в 10 минут, на которых видно, как быстро просыпается природа.

Снимки размещены на странице заповедника в Facebook.

Отмечается, что фотографии сделаны Станиславом Гуменюком.

Фото: facebook.com

Напомним, что опубликовано фото медвежьего уха, растущего в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС. Коровяк обыкновенный, который в народе зовут медвежье ухо, - двухлетнее травянистое растение, в высоту достигающее от 50 до 150 см. Его стебель прямой, листья крупные, продолговато-эллиптические, мягко опушенные. Цветки медвежьего уха светло-желтые, собраны в густое колосковидное соцветие.

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