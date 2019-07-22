На следующий день после парламентских выборов курс доллара опустили на 10 копеек. В понедельник, 22 июля, межбанк закрылся в рамках 25,62-25,65 грн/$. Об этом сообщил финансовый эксперт Василий Невмержицкий.

Валюту продавали активно на протяжении всех торгов, передает UBR.

Общий объем безналичных торгов оценили в $180 млн. Продавали доллар две категории игроков: нерезиденты через "Ситибанк" конвертировали доллар, заведенный под гособлигации (ОВГЗ); украинские корпорации-экспортеры продают валюту, которую придерживали до сих пор.

По словам финансистов представители НБУ выкупили порядка $20 млн на уровне 25,66 грн/$.

Фото: ubr.ua

По словам директора департамента казначейства Пиреус Банка Игоря Якобчука, минимумом сегодняшнего дня было 25,61-25,63 грн./$, а максимумом - 25,67-25,72 грн/$.

По словам финансистов Нацбанк выкупил порядка $20 млн на уровне 25,66 грн/$.

"Главным фактором сегодняшней ревальвационной динамики стала реакция участников рынка на завершение предвыборной кампании. И однозначные результаты парламентских выборов как сигнал об окончании периода политической турбулентности и скором формировании правительства, что улучшит шансы на привлечение нового финансирования от МВФ", - прокомментировал настроения директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

23 июля финансисты прогнозируют размещение ОВГЗ общим объемом 5 млрд грн. Это не самая большая сумма, однако все-таки позволит обеспечить межбанк долларом.

"Скорее всего, Минфин опустит ставки на 0,25-0,5% годовых в зависимости от срока бумаг. Но это не должно помещать их успешному размещению. Во всем мире снижаются цены на ресурсы, и наши ставки останутся интересными для нерезидентов. Особенно на фоне ключевых ориентиров. 25 июля Европейский Центробанк будет озвучивать новую ставку. Ожидается ее снижение с нынешнего значения 0% до минус 0,5%. Что нужно для поддержания экономики кредитами и поддержания инфляционного процесса", - сказал Василий Невмержицкий.

Мы разбирались, зачем правительство перед выборами занимает рекордные деньги через выпуск облигаций и рухнет ли пирамида. Экономисты уже давно говорят о "пирамиде ОВГЗ", которая может рухнуть в любой момент, спровоцировав резкий обвал курса гривны.

В американском рейтинговом агентстве Fitch прогнозируют падение украинской гривни до 32 за доллар.

Напомним, что в НБУ предупредили о надвигающемся финансовом кризисе. По словам первого заместителя главы Совета НБУ Тимофея Милованова, возможный дефолт может "положить банки"