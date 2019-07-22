Украинские миротворцы впервые отправятся в африканскую страну Мали
Во вторник, 23 июля, пять миротворцев из Украины приступят к выполнению задач многопрофильной интегрированной Миссии ООН по стабилизации ситуации в Мали. В такой миссии они примут участие впервые.
Об этом сообщил замначальника Главного управления военного сотрудничества и миротворческих операций Генштаба ВСУ полковник Валентин Левчик. Его цитирует Интерфакс-Украина.
"В целом на данный момент 61 представитель (...Украины - Прим.Ред.) выполняет задачи в миссиях ООН, НАТО и совместных миротворческих силах в следующих странах", - сказал представитель Генштаба ВСУ во время брифинга в информагентстве Минобороны Украины "АрмияInform".
- Миссия ООН по стабилизации в Демократической Республике Конго (12 человек);
- Миссия ООН в Косово (2 человека); Миссия ООН в Республике Южный Судан (4 человека);
- Временные силы ООН по обеспечению безопасности в Абьей (Судан - Прим.Ред.) (6 человек);
- Силы ООН по поддержанию мира на Кипре (1 человек);
- Тренировочно-совещательная миссия НАТО "Решительная поддержка" в (...) Афганистане (21 человек);
- Многопрофильная интегрированная Миссия ООН по стабилизации в Мали (5 человек);
- Совместные миротворческие силы в зоне безопасности Приднестровского региона Республики Молдова (Приднестровье - Прим.Ред.) (10 военных наблюдателей)
По его словам, высокая оценка от международных партнеров стала основной причиной для постоянного приглашения Украины к участию в новосозданных и уже существующих миротворческих операциях, а также расширения географии привлечения ВСУ к миротворческой деятельности.
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