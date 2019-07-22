Нацполиция отправила в Житомирскую область вертолет со спецназом ТОР - для обеспечения правопорядка во время подсчета голосов на №64 ОИК.

Об этом сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции Украины.

"Сегодня, 22 июля, из Киева в Житомирскую область прибыл спецотряд полицейских тактико-оперативного реагирования (ТОР) патрульной полиции. Решение направить в Коростень вертолетом Ми-8 дополнительные силы полиции было принято после анализа оперативной обстановки и информации о возможных провокациях во время транспортировки избирательной документации из участковых избирательных комиссий в окружную избирательную комиссию №64, которая расположена в Коростене ", - говорится в сообщении.

Уточняется, что полицейские спецназовцы направлены в Житомирскую область для усиления местной полиции и помощи в обеспечении общественного порядка и безопасности, а также для реагирования на любые изменения в оперативной обстановке.

Ранее стало иззвестно, что в 64 округе Пашинский проигрывает двум конкурентам. По состоянию на 15:50 обработано 61,20% протоколов. У Пашинского 17,62% голосов. В то время как у кандидат от "Слуги народа" Вячеслава Сигачева 28,74%, а у самовыдвиженца Владимира Арешонкова - 26,51%.

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