Решение о проведении досрочных выборов в местные органы власти принято. Об этом сообщил "Стране" источник в Офисе президента.

По его словам, сейчас идет обсуждение юридического обоснования этого шага. Насчет сроков проведения досрочных выборов источник ответил коротко: "в максимально короткие сроки". Также он сказал, что заявление мэра Днепра Филатова о назначении досрочных местных выборов прозвучало после того как мэр узнал об уже принятом решении.

"Хотел показать, что он первый инициирует процесс", - сказал источник.

Отметим, что на прошедших в воскресенье досрочных выборах в Раду партия "Слуга народа" получило большинство как по партспискам, так и по мажоритарке. Причем по одномандатным округам кандидаты от "Слуги народа" победили многих представителей местных элит.

Не исключено, что это и стало главным аргументом при принятии решения о проведении досрочных выборов местных органов власти.

Напомним, что мэр Днепра попросил Зеленского как можно скорее провести местные выборы.

Также до этого Зеленский намекнул на скорые местные выборы.