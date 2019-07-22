У Зеленского приняли решение о проведении досрочных местных выборов
Решение о проведении досрочных выборов в местные органы власти принято. Об этом сообщил "Стране" источник в Офисе президента.
По его словам, сейчас идет обсуждение юридического обоснования этого шага. Насчет сроков проведения досрочных выборов источник ответил коротко: "в максимально короткие сроки". Также он сказал, что заявление мэра Днепра Филатова о назначении досрочных местных выборов прозвучало после того как мэр узнал об уже принятом решении.
"Хотел показать, что он первый инициирует процесс", - сказал источник.
Отметим, что на прошедших в воскресенье досрочных выборах в Раду партия "Слуга народа" получило большинство как по партспискам, так и по мажоритарке. Причем по одномандатным округам кандидаты от "Слуги народа" победили многих представителей местных элит.
Не исключено, что это и стало главным аргументом при принятии решения о проведении досрочных выборов местных органов власти.
Напомним, что мэр Днепра попросил Зеленского как можно скорее провести местные выборы.
Также до этого Зеленский намекнул на скорые местные выборы.