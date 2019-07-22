Самые известные украинские боксеры Василий Ломаченко и Александр Усик показали, как поддерживают форму необычным способом. Видео представил в Facebook Александр Усик.

Чемпионы надели боксерские перчатки, взяли мяч и разместили мишени в воротам, совместив бокс и футбол. На видео Усику с ноги подают мяч, а он отправляет его строго в мишень, размещенную в воротах. За кадром слышен смех Ломаченко.

Видео: facebook.com

Ожидается, что дебют Усика в супертяжелом весе состоится осенью. Соперником украинца будет Карлос Такам, а вероятной датой проведения боя называется 14 сентября. Ломаченко выйдет на ринг против Люка Кэмпбелла 31 августа в Лондоне, а на кону будут стоять титулы WBO, WBA и WBC.

Напомним, что боксер Александр Усик опубликовал видео своих лучших боев.

Также мы писали о том, что Усик выложил видео с первой после травмы тренировки.