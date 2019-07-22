В швейцарском в Ньоне во время жеребьевки третьего квалификационного этапа Лиги чемпионов нового сезона киевскому "Динамо" первым достался российский "Краснодар". Об этом сообщает "Фокус".

Однако, в УЕФА еще перед жеребьевкой объявили, что "Динамо" и "Краснодар" не смогут сыграть друг с другом из-за всё-ещё конфликтных отношений между властями Украины и России.

В результате вынужденной пережеребьевки "Краснодар" получил в соперники португальский "Порту", а подопечные Александра Хацкевича сыграют с бельгийским "Брюгге".

Как сообщала "Страна", "Шахтер" и "Динамо" сыграют за Суперкубок 28 июля в Одессе.

Отметим, что из-за поведения фанатов в УЕФА оштрафовали сборную Андрея Шевченко, победившую команду Сербии.

Напомним, что в Люксембурге угомонились и не будут оспаривать вердикт УЕФА по Мораесу.