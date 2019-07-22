Сотрудники СБУ во время следственных действий на территории ArcelorMittal Кривой Рог выявили превышение норм радиоактивного излучения. Об этом сообщил начальник следственного отдела УСБУ в Днепропетровской области Игорь Ена на брифинге 22 июля, пишет Укринформ.

"При осуществлении соответствующих замеров мы обнаружили радиацию, превышающую санитарные пределы для указанного предприятия", - сказал он. По его информации, замеры показали уровень радиации 4,4 микрозиверта, что в десятки раз превышает норму.

Ена рассказал, что работники СБУ получили информацию, что во время наладки машины непрерывного литья стали были допущены существенные нарушения требований радиационной безопасности. По его словам, на основании полученной информации было получено постановление суда и в 9 часов 20 июля следственное подразделение прибыло к предприятию. В 9 ч 20 мин. сотрудники СБУ зашли на территорию завода, ждали прибытия адвокатов. После их прибытия в 10 часов 30 минут состоялся инструктаж работников СБУ по технике безопасности. Затем представители СБУ назвали перечень документов, который им нужен. В 12 ч 30 минут сотрудники СБУ приступили вместе со специалистами к осуществлению осмотра машины.

"По информации, предоставленной во время обыска, машина находится в нерабочем состоянии, однако в открытых интернет-источниках именно предприятие сообщает о запуске этой машины и есть соответствующая видеозапись. Кроме того, на самой машине были обнаружены следы ее эксплуатации", - отметил начальник следственного отдела УСБУ в Днепропетровской области.

Он добавил, что во время обысков сотрудники предприятия препятствовали полноценному обзору и не давали возможности осмотреть техническую составляющую ионизатора. "Сотрудники СБУ обнаружили внесенные предусмотренные конструкцией изменения. Обычным металлом был покрыт источник излучения, чтобы фон стал до нормы", - говорит Ена. До 15 часов 20 июля следователям предоставили лишь отдельные фрагменты документации, а выдача всей необходимой документации длилась до 1 часа ночи.

Против ряда сотрудников комбината возбуждено уголовное дело по обвинению в экоциде. По результатам обыска была изъята машину непрерывного литья заготовок №3 и отдельные элементы оборудования.

Напомним, что перед Днем металлурга сотрудники СБУ обыскали ПАО "ArcelorMittal Кривой Рог".

После этого в СБУ обвинили руководство предпрятия в небрежном использовании инвестиций.