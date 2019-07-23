23 июля на народном календаре - День Антония Громоносца, а в мире отмечают День китов и дельфинов. В Украине официальных и неофициальных праздников сегодня нет.

Народные праздники

В народе сегодня отмечают день памяти Антония Печерского, основоположника монашества и основателя Киево-Печерской Лавры в Киеве, который получил постриг на Афоне, пробыв там пару лет.

Билет в жизнь Антонию дал игумен монастыря на Афоне. Он получил знамение и отпустил преподобного Антония домой для распространения христианской веры. Святитель обладал особенным даром, вел аскетичный образ жизни, часто голодал или ел лишь хлеб с водой. Он умел исцелять больных и предугадывал будущее. В народе его прозвали Громоносцем, так как 23 июля в небе гремела летняя гроза, предсказывающая урожай. Раньше считалось, что глухой гром 23 июля предвещает тихий дождь, если будет громкий гром - пойдет ливень.

В праздник Антония Громоносца нельзя было ругаться и стричь волосы, чтобы не накликать на свою семью и близких несчастье. Сегодня все проблемы предпочтительно решать мирно. 23 июля лучше сходить в баню, чтобы оздоровиться.

В мире

23 июля в мире уже 33 года подряд отмечают День китов и дельфинов. Дату стали отмечать с 1986 года, чтобы запретить китобойный промысел и спасти уникальных животных от истребления. Праздник учредила Международная китобойная комиссия. 23 июля зоозащитные организации нередко устраивают акции, чтобы запретить дельфинарии и цирки. Есть еще одна дата - Всемирный День кита, который отмечают 19 февраля.

События и даты

В Египте 23 июля 1952 года произошел революционный переворот, когда члены тайной организации "Свободные офицеры" под командованием Гамаля Насера свергли монарха Фарука. После этого Египет стал президентской республикой, где глава государства является главным командующим вооруженными силами страны. Праздник является национальным днем, для всех жителей Египта это выходной.

Именины

Православные отмечают именины Александра, Антона и Георгия, а также Даниила, Леонтия и Петра.