Погода в Украине снова перестанет радовать теплом. Почти во всех областях ожидается ухудшение погодных условий, а дожди будут чередоваться с солнцем.

Об этом рассказала синоптик Наталка Диденко на своей странице в социальной сети Facebook.

Она сообщила, что на западе Украины будет прохладнее, а вот на юге и востоке температура достигнет +30 градусов.

"Во вторник, 23 июля, в Украине ожидается чудесная погода – с летними дождями, комфортным теплом и свежим северно-западным ветром. Кратковременные дожди будут чередоваться с солнцем. Менее всего осадки вероятны на востоке Украины. Температура воздуха немного снизится. Во вторник ожидается +22... +26 градусов, на Западе +18... +24 градуса, на Юге и Востоке +26... +29 градусов, местами до +30 градусов", - предупредила Наталка Диденко.

Фото: facebook.com/tala.didenko

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