Игроки ФК "Мариуполь" в третьем раунде квалификации в групповой этап Лиги Европы сыграют с победителем пары "АЗ" – "Хакен". Встречи назначены на 8 и 15 августа.

Бронзовый призер чемпионата Украины по футболу "Александрия" напрямую вышла в групповой этап турнира. Об этом сообщает 112-Украина.

В швейцарском Ньоне в штаб-квартире УЕФА прошла жеребьевка третьего раунда квалификации Лиги Европы. Ранее там определили соперников в отборочных играх группового этапа Лиги Чемпионов.

Игроки "Зари" начнут свою еврокампанию в четверг, 25 июля сыграв в Черногории с "Будучностью" матч второго раунда отбора.

Как сообщала "Страна", Шахтер обыграл дебютанта Премьер-лиги перед Суперкубком с Динамо. Игра пройдёт в Одессе в воскресенье, 28 июля.

Отметим, что в УЕФА оштрафовали сборную Украины за ряд нарушений в отборочной игре с Сербией.