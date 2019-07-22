42-летний житель Сумской области снял с железнодорожного пути больше 500 различных деталей с целью сдать их как металлолом. Новость передает отдел коммуникации полиции Сумской области.

В сообщении говорится, что 21 июля полицейский автопатруль обратил внимание на колесный трактор, который стоял рядом с колеей Наумовка-Корчаковка. В прицепе работники полиции нашли больше пятисот деталей крепления железнодорожного пути - накладки, костыли, прижимы, подкладки, болты с различными комплектующими деталями и тому подобное. Железо было прикрыто сеном. Водителем трактора оказался 42-летний местный житель.

Фото: Facebook/Поліція Сумської області

Правоохраненители вызвали следственно-оперативную группу, которая в тот же день провела обыск в хозяйстве подозреваемого. Во время обыска обнаружили еще около 50 аналогичных запчастей. Все найденное оборудование, а также оборудование, которым мужчина снимал рельсы, полицейские изъяли.

В отношении мужчины открытого уголовное производство по статье "кража" Уголовного кодекса Украины. Следствие продолжается, мужчину проверяют на причастность к совершению аналогичных преступлений в районе.

Ранее "Страна" сообщала о том, что в центре Киева взломали аптеку, чтобы похитить Виагру.

Также мы писали о том, что в Днепре подорвали банкомат в жилом доме и увезли на велосипедах 400 тысяч гривен.