Известный украинский боксер Александр Усик выложил видеообзор своих самых интересных чемпионских боев. Запись размещена на Youtube-канале Усика.

Например, комментируя матч с немецким боксером Марко Хуком, он заявил: "Он меня просто хотел ляпнуть (нокаутировать - Прим. Ред.) и все. Все что я делал, мне просто хотелось его забить и все! Если он мне три отвечает, то мне нужно девять. Смотри:"Бам! Ляп!"

Напомним, что в сентябре 2017 года Усик победил нокаутом немца Марко Хука в четвертьфинале боксерской Лиги чемпионов - турнира World Boxing Super Series.

Видео: youtube.com

32-летний Усик готовится к дебюту в супертяжелом весе. Ранее он был абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе, но отказался от своих титулов ради перехода в новую весовую категорию. Ближайшим соперником украинца, скорее всего, станет камерунец Карлос Такам.

Напомним, что боксер Усик показал фото из Крыма, где он стоит в ярких трусах на краю скалы.

Также мы писали о том, что Усик выложил видео с первой после травмы тренировки.