"Мне просто хотелось его забить! Бам! Ляп!" Боксер Александр Усик опубликовал видео своих лучших боев
Известный украинский боксер Александр Усик выложил видеообзор своих самых интересных чемпионских боев. Запись размещена на Youtube-канале Усика.
Например, комментируя матч с немецким боксером Марко Хуком, он заявил: "Он меня просто хотел ляпнуть (нокаутировать - Прим. Ред.) и все. Все что я делал, мне просто хотелось его забить и все! Если он мне три отвечает, то мне нужно девять. Смотри:"Бам! Ляп!"
Напомним, что в сентябре 2017 года Усик победил нокаутом немца Марко Хука в четвертьфинале боксерской Лиги чемпионов - турнира World Boxing Super Series.
Видео: youtube.com
32-летний Усик готовится к дебюту в супертяжелом весе. Ранее он был абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе, но отказался от своих титулов ради перехода в новую весовую категорию. Ближайшим соперником украинца, скорее всего, станет камерунец Карлос Такам.
Напомним, что боксер Усик показал фото из Крыма, где он стоит в ярких трусах на краю скалы.
Также мы писали о том, что Усик выложил видео с первой после травмы тренировки.