И.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун в очередном посте на своей странице в Facebook рассказала о том, стоит ли принимать коктейли с коллагеном внутрь и вообще стоит ли его есть в биодобавках или с пищей.

Фото: facebook.com/ulanasuprun/

Она разочаровал тех, кто надеется, что если пить коллаген, то он он выровняет морщины ибо весь белок, который попадает в наше тело, переваривается, а не встраивается туда, где его мало.

Супрун написала о биохимическом строения белка, который состоит преимущественно из нескольких аминокислот: глицина, пролина и гидроксипролина, а также гидроксилизина. Глицин и пролин мы синтезируем сами, а вот лизин имеем употребить с пищей. Это незаменимая аминокислота. Коллаген в коже разрушается и заменяется новым.

Его образование поддерживают половые гормоны: эстрогены у женщин, тестостерон у мужчин. Коллаген также может "портиться" в результате свободнорадикальных процессов в коже, а также благодаря действию ультрафиолета. Последний процесс называется фотостарение, и имеет достаточно длительный эффект.

"Итак, чтобы в коже или других органах был коллаген, нужны незаменимые аминокислоты, витамин С, определенный уровень половых гормонов, и отсутствие длительного действия ультрафиолета. Незаменимые аминокислоты можно употребить, а коллаген из крема, даже его пептиды, если они не величиной с 2-3 аминокислоты, в кожу не проникнут. И точно не встроятся",- написала она.

В случае остеоартрита есть исследования, которые сообщают, что когда люди с остеоартритом принимают коллаген, сообщается, что они испытывают меньшую боль, но ничего не восстанавливается. В долгосрочной перспективе добавки совсем не спасают. Сейчас есть только свидетельство, что никакие добавки не эффективны в качестве лекарств от остеоартрита. Поэтому если вы бегаете, и вам советуют пить коллаген, потому что "стираются колени", не соглашайтесь. Пока у вас нормальный индекс массы тела и здоровый рацион, остеоартрит вам не грозит.

В случае ревматоидного не предусматривается применения коллагена.

Коллаген коров и нильской тилапии применяют для закрытия ран, и участвуют в заживлении ран. Но тут речь о биологических добавках, а о новых материалах и случай, когда коллаген находит применение в медицине.

Коллаген может пригодиться людям с пролежнями. Рандомизированные исследования, проведенные в нескольких клинических центрах, показали эффективность дополнения рациона больных с пролежнями 10 граммами пептидов коллагена, железом и витамином С.

Исследования, проведенные еще в 1980-е показали, что коллаген успешно расщепляется ферментами нашего желудка и поджелудочной. Но дальнейшие работы показали, что если пить частично расщепленный (гидролизованный) коллаген, то уровень аминокислот в крови растет быстрее. С остальными, они все равно попадают в кровоток. Всем известный частично гидролизованный коллаген - желатин. Вы можете его добавлять к фруктовым пюре и делать желе - это объединит витамин С, флавоноиды с аминокислотами коллагена. Коллаген или его аминокислоты присутствуют в рыбной ухе и студнях, поэтому можете время от времени готовить студенистые блюда. Хотя это все равно не гарантирует, что аминокислоты дойдет до фибробластов кожи, а не станут источником энергии или мышцами, например.

"Поэтому вы видите, что иногда дополнительный коллаген бывает целесообразным, а иногда - нет. Придерживайтесь сбалансированного веганский диеты или всеядного рациона, предотвратите фотостарение кожи и при необходимости лечитесь у врачей, а не у гугла, согласно принятым протоколами. И не забудьте внести уху, студень и желатиновое желе в свое меню", - заключила Супрун.

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