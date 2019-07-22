Американские туристы с вертолета заметили несколько десятков мертвых дельфинов на берегу исландского полуострова Снайфедльснес. Новость передает местный журнал Iceland Review.

18 июля группа американские туристы вертолета заметили на побережье Исландии 50 черных дельфинов, также известных как гринды. Животные были мертвы, некоторые из них были с ранами.

Умирающие дельфины у берегов Исландии. Фото: Iceland Review

Участница экскурсии Грета Карлсон сняла побережье на видео и рассказала о случившемся властям города Стиккисхоульмюр.

Морской биолог Эдда Элизабет Магнусдоттир объяснила, что стая дельфинов могла выброситься на берег из-за того, что сбилась с курса. Причиной этому могут быть сильные течения, которые проходят в этом районе.

Ранее "Страна" писала, что ученые бьют тревогу из-за массовой гибели дельфинов в Атлантике.

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