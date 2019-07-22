Мэр Днепра Борис Филатов обратился к Президенту Украины Владимиру Зеленскому по поводу муниципальной реформы и скорейшего проведения местных выборов. Об этом Филатов заявил журналистам в понедельник, сообщает Укринформ.

"Страна требует полного изменения власти на всех уровнях. Органы местного самоуправления должны пройти экзамен на соответствие, и это можно сделать только одним способом: объявить досрочные местные выборы с целью перезагрузить систему", - заявил Филатов.

По его мнению, эту инициативу должны поддержать, в первую очередь, лидеры местного самоуправления, другие мэры городов, ОТГ.

Филатов также просит Зеленского ускорить завершение реформы децентрализации.

"Она должна стать не просто финансовой, но в том числе и реальной", - подчеркнул Филатов.

По его мнению, для этого необходимо внести соответствующие изменения в Конституцию, принять Кодекс о местном самоуправлении.

При этом Филатов считает, что громадам необходимо передать экологический контроль, а также администрирование местных налогов, громады должны создать полицию муниципального общественного порядка. Еще, по его мнению, необходимо ввести институт мировых судей из либеральных людей, пользующихся доверием, лицензировать игорный бизнес и ограничить его размещение.

"И самое главное – необходимо сократить количество депутатов в два, а лучше в три раза", - предложил мэр Днепра. Он подчеркнул, что в результате проведения парламентских выборов в стране появилась политическая сила, которая имеет возможность и волю самостоятельно устанавливать правила игры.

Напомним, 21 июля на брифинге в штабе партии "Слуга народа" после объявления результатов экзит-полов Президент Владимир Зеленский заявил, что рекомендует "не расслабляться" в вопросе проведения местных выборов. Очередные местные выборы в Украине должны состояться в 2020 году.

Также мы писали о том, что у Зеленского не исключили досрочных выборов в местные советы.