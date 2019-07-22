В понедельник, 22 июля, курс гривни на межбанке укрепился до 25,66 грн/$1 с 25,71 грн/$1 в предыдущий банковский рабочий день (пятницу, 26 июля). Об этом передает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на дилеров коммерческих банков.

Котировки гривни к окончанию торгов составили 25,65-25,675 грн/$1, тогда как в НБУ установили на вторник, 23 июля, официальный курс гривни к доллару США в 25,64.

По данным НБУ, справочный курс гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке 22 июля укрепился до 25,64 грн/$1 с 25,84 грн/$1.

На 23 июля в НБУ установили следующие курсы валют:

10 российских рублей 4.0718

100 долларов США 2564.3112

100 ЕВРО 2875.8750

100 турецких лир 451.3159

100 польских злотых 676.99

100 молдавских лей 146.09

Объем продажи иностранной валюты на украинском межбанковском валютном рынке. 18 июля составил 401,3 млн в долларовом эквиваленте, в том числе $345,2 млн.

Мы разбирались, зачем правительство перед выборами занимает рекордные деньги через выпуск облигаций и рухнет ли пирамида. Экономисты уже давно говорят о "пирамиде ОВГЗ", которая может рухнуть в любой момент, спровоцировав резкий обвал курса гривны.

В американском рейтинговом агентстве Fitch прогнозируют падение украинской гривни до 32 за доллар.

Напомним, что в НБУ предупредили о надвигающемся финансовом кризисе. По словам первого заместителя главы Совета НБУ Тимофея Милованова, возможный дефолт может "положить банки"