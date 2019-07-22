После выборов в Раду доллар США уступил гривне 5 копеек на межбанке Украины
В понедельник, 22 июля, курс гривни на межбанке укрепился до 25,66 грн/$1 с 25,71 грн/$1 в предыдущий банковский рабочий день (пятницу, 26 июля). Об этом передает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на дилеров коммерческих банков.
Котировки гривни к окончанию торгов составили 25,65-25,675 грн/$1, тогда как в НБУ установили на вторник, 23 июля, официальный курс гривни к доллару США в 25,64.
По данным НБУ, справочный курс гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке 22 июля укрепился до 25,64 грн/$1 с 25,84 грн/$1.
На 23 июля в НБУ установили следующие курсы валют:
- 10 российских рублей 4.0718
- 100 долларов США 2564.3112
- 100 ЕВРО 2875.8750
- 100 турецких лир 451.3159
- 100 польских злотых 676.99
- 100 молдавских лей 146.09
Объем продажи иностранной валюты на украинском межбанковском валютном рынке. 18 июля составил 401,3 млн в долларовом эквиваленте, в том числе $345,2 млн.
Мы разбирались, зачем правительство перед выборами занимает рекордные деньги через выпуск облигаций и рухнет ли пирамида. Экономисты уже давно говорят о "пирамиде ОВГЗ", которая может рухнуть в любой момент, спровоцировав резкий обвал курса гривны.
В американском рейтинговом агентстве Fitch прогнозируют падение украинской гривни до 32 за доллар.
Напомним, что в НБУ предупредили о надвигающемся финансовом кризисе. По словам первого заместителя главы Совета НБУ Тимофея Милованова, возможный дефолт может "положить банки"