Печерский суд Киева в понедельник, 22 июля, освободил экс-главу фракции "Партии регионов" Александра Ефремова из-под стражи. Об этом сообщил адвокат Ефремова Андрей Смирнов на своей странице в соцсети Facebook.

По его словам, Апелляционный суд Киева удовлетворил апелляционную жалобу и применил в отношении Александра Ефремова меру пресечения в виде домашнего ареста. Как отметил адвокат, в данный момент Ефремов едет домой.

"Друзья, срочное сообщение дежурным экспертам Порошенко и воспалённым симпатикам Луценко. Апелляционный суд Киева удовлетворил нашу апелляционную жалобу и применил в отношении Александра Ефремова меру пресечения в виде домашнего ареста. Спустя три года автоматического, незаконного и, главное, бездоказательного содержания под стражей, Александр Ефремов едет домой", - написал он.

Скриншот: Facebook/Андрей Смирнов

Напомним, Александра Ефремова обвиняют в госизмене, посягательстве на территориальную целостность государства и создании террористической организации. Ему также инкриминируется поддержка самопровозглашенной "ЛНР" и незаконное завладение имуществом "Луганскугля". Он был задержан 30 июля 2016 года в аэропорту перед вылетом в Австрию и арестован на следующий день.

В СИЗО Ефремов находится более двух лет, судебные заседания проходят в Старобельском суде Луганской области.

Ранее "Страна" сообщала, что судья по делу Ефремова подал жалобу на его адвокатов как физическое лицо, а сбор оплатил госденьгами.

Также мы писали о том, что адвокат Ефремова сообщил об отказе прокурора от допроса Турчинова и Пашинского.