В Харьковской области застрелился солдат. Об передает NewsRoom со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.

Трагедия произошла в Балаклее 21 июля, около 05.46 утра. Призывник из Днепропетровска 1998 года рождения закрылся в защитном сооружении и выстрелил себе в голову из АК-47. О произошедшем сообщили в военную прокуратуру и ГБР.

Следователи открыли уголовное производство по статье 115 УК Украины ("умышленное убийство"). Начато расследование.

Как сообщала "Страна", на блокпосту представители украинских войск изъяли лекарства, который мужчина вез из Мариуполя в Донецк.

В штабе ООС отметили, что перевозить лекарства для личного пользования в ООС не запрещается. Однако в этом случае партию изъяли.

Напомним, что владельцам разрушенных в ООС домов начнут выплачивать до 300 тысяч компенсации.