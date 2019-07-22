В Украине прогнозируется замедление роста реального валового внутреннего продукта (ВВП) с 3,3% в 2018 году до 2,8% в 2019 году и его последующим незначительным ускорением до 2,9% в 2020 году. Об этом свидетельствует отчет Института международных финансов (Institute of International Finance, IIF) в понедельник, пишет Интерфакс-Украина.

Средняя инфляция в стране снизится с 10,9% в прошлом году до 8,5% в этом и 6,8% – в следующем. После замедления роста экономики до 2,5% в первом квартале 2019 года, вызванного, в том числе, спадом в промышленности, она начала восстанавливаться благодаря увеличению внутреннего потребительского спроса, связанного с ростом зарплат на сужающемся рынке труда и возросшими социальными выплатами.

Аналитики IIF полагают, что дальнейшее увеличение доходов населения будет способствовать росту внутреннего потребления на уровне около 7% в 2019-2020 гг. Они также прогнозируют сокращение дефицита текущего счета Украины с 3,3% ВВП в 2018 году до 3,1% ВВП в 2019-м и 3% ВВП в 2020 году. По их мнению, улучшение внешнего баланса страны связано, в частности, с переориентацией Украины на рынок Европы: по сравнению с базисным 2014 годом экспорт товаров в страны ЕС увеличился почти на 25%, в то время как в Россию он упал примерно втрое.

Несмотря на улучшение текущего счета, стабильные прямые иностранные инвестиции и некоторое увеличение портфельных инвестиций этих средств будет недостаточно для обеспечения выплаты страны МВФ, по евробондам и другому внешнему долгу, отмечают аналитики IIF.

По их оценкам, при условии выпуска еврооблигаций на $1,5 млрд в год дефицит финансирования составляет около $2 млрд. Такое дополнительное финансирование может обеспечить новая программа МВФ, ожидаемая по итогам переговоров с Фондом в следующем после парламентских выборов месяце.

Аналитики IIF также полагают, что в случае открытия новой программы с Фондом и успешного проведения реформ в стране в течение 2019-2022 гг. государственный долг будет стабилизирован до уровня 55% ВВП. Они напоминают, что благодаря стабильному обменному курсу и профициту госбюджета соотношение долга к ВВП в последние годы снизилось более чем на 20 п.п. - до уровня ниже 60% ВВП. В то же время проблемой госдолга Украины остается высокая доля его валютной составляющей, поэтому в случае девальвации гривни в масштабах 2014-2017 гг. долг Украины превысит 100% ВВП, указывают эксперты.

Напомним, что по данным от Минэкономики, в 2019 году в Украине замедлится рост ВВП.

Также мы писали о том, что Кабмин утвердил программу экономического развития Украины до 2021 года, в которой рост ВВП заложен от 3,2 до 4,1% в год.