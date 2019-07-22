Белорусский президент Александр Лукашенко призвал Европейский союз помочь стабилизировать ситуацию в Украине. Об этом сообщает Sputnik в понедельник, 22 июля.

"У нас есть с вами общая проблема, можно сказать, беда - Украина. Я очень хорошо знаю украинский народ и все то, что сегодня происходит в Украине, этот народ того не заслужил", - заявил Александр Лукашенко в ходе рабочей встречи с главой представительства ЕС в стране Андреай Викторин.

По словам Александра Лукашенко, после того как в Украине состоялись президентские и парламентские выборы, вопрос, связанный с властью в стране, там разрешился. Он напомнил, что ранее Евросоюз подал множество обнадеживающих для Украины и ее народа сигналов.

"Я бы вас очень просил оказать всяческое содействие стабилизации ситуации в Украине", - обратился он к представителю ЕС и попросил передать в Брюссель сигнал, что "Украина нуждается в поддержке".

Александр Лукашенко утверждает, что власти ЕС ответственны за события, так как перед Евромайданом предлагали Киеву "альтернативу в виде сближения с Европой".

"Европейский союз сказал А, должен сказать Б, если говорить откровенно. Надо помочь украинскому народу", - подытожил глава государства.

Как сообщала "Страна", Лукашенко согласился принять участие в совместном форуме с Зеленским. II Форум регионов Украины и Беларуси пройдет в Житомире в 2019 году.

Напомним, что Лукашенко предложил Путину подготовить программу по интеграции государств.