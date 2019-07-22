Самовыдвиженец Александр Ковалев одержал победу на самом маленьком избирательном округе в Украине. Об этом свидетельствует информация ЦИК из округа №51 в понедельник, 22 июля.

ЦИК уже подсчитал 100% протоколов в округе. Наименьший округ с центром в прифронтовом Зайцево находится на линии огня в Донецкой области. Он состоит из трех населенных пунктов, которые фактически попадают в "серую зону".

На выборах в округе в список избирателей внесли 3218 человек. В голосовании приняли участие 676 - явка составила 21%. 10 бюллетеней признаны недействительными, то есть фактически проголосовало 666 человек.

Для победы Ковалеву было достаточно 220 голосов, что стало рекордом наименьшего количества избирателей, которые привели депутата в парламент.

Скриншот: cvk.gov.ua

Победитель Ковалев является руководителем общественной организации "Никто кроме нас", объединяющая участников боевых действий в Афганистане. В 2014 году после Революции Достоинства Ковалев помогал вывозить беркутовцев с Майдана.

Кроме того, Генеральная прокуратура также подозревала его в содействии сокрытию оружия этого расформированного спецподразделения. В 2016 году суд отпустил его под личное обязательство. На этом же округе выдвигались два действующих депутата - Надежда Савченко и Наталья Веселова, которые на двоих набрали 12 голосов - Савченко 8, а Веселова 4.

Также мы писали, что выигравший на президентских выборах в Львовской области Порошенко, проиграл там Слуге народа и Голосу на выборах в Раду.