Лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук заявил, что народный депутат 8-го созыва Богдан Дубневич пытается украсть голоса их представительницы в 118 округе Галины Васильченко. Об этом он сказал на брифинге в понедельник, 22 июня, передает "Интерфакс".

По его словам, сейчас в 118 округе происходят нарушения, которых не было в Украине с 2012 года.

Вакарчук утверждает, что по данным экзит-пола в указанном округе с отрывом в более 13% кандидат "Голоса" побеждала Дубневича - 36,3% против 22,9% соответственно.

"Однако сайт ЦИК показывает, что побеждает Дубневич", - посетовал лидер партии.

По его словам, экзит-пол проводила социологическое агентство "Фама".

Лидер партии пояснил, что данные с тех участков, где Дубневич получал большинство голосов, вводились в систему Центральной избирательной комиссии, а с тех, где побеждала Васильченко – не поступали, при этом те, которые поступали – отправляли на уточнение. В партии "Голос" считают, что в некоторых случаях была обоснованная потребность в этом, однако в большинстве случаев это происходило из-за технических недостатков. По данным политсилы, около 20 протоколов участковых избирательных комиссий отправили на уточнение.

В политической силе подчеркивают, что параллельный подсчет голосов на основе копий бумажных протоколов показывает, что побеждает кандидат от "Голоса", а Дубневич отстает от нее на 1,5 тыс голосов.

Вакарчук рассказал, что сейчас окружная комиссия в нарушение закона объявила перерыв до 11.00 23 июля и не принимает уточненные протоколы от участковых комиссий и не передает их в ЦИК.

"Такой ход событий нас беспокоит. Это говорит об угрозе срыва выборов в этом округе.

Это требует серьезного внимания общества... Мы не дадим украсть ни одного голоса", - подчеркнул он.

Лидер "Голоса" обратился к Центральной избирательной комиссии с требованием заставить окружную комиссию возобновить работу.

Также он обратился к правоохранительным органам и в частности к министру внутренних дел Арсена Авакова с просьбой взять ситуацию под свой контроль и предотвратить кражу голосов.

"Я бы хотел в конце концов обратиться к президенту Владимиру Зеленскому, как к гаранту Конституции, защитить свободное волеизъявление украинских граждан. От его позиции и от его реакции зависит первый день новой украинской политики", - заявил Вакарчук.

Ранее в "Голосе" заявили, что готовы выдвинуть Вакарчука на должность премьер-министра.

Напомним, сегодня ЦИК Украины считает голоса на выборах. Мы публикуем онлайн-табло результатов голосования.