35-летний гражданин Украины попал в руки польских пограничников. Его задержали в пункте пропуска "Корчова". Мужчина пытался провести в ЕС 25 фальшивых паспортов. Об этом сообщает польский портал Nowiny 24 в понедельник, 22 июля.



Задержанный пытался провезти поддельные паспорта Румынии, Литвы и Болгарии, украинцам, которые работают в странах Евросоюза. С помощью паспортов трудовые мигранты должны были узаконить свое пребывание в ЕС.

Во время пограничного контроля у работников границы с польской стороны появились подозрения, что украинец может быть курьером, его отправили на индивидуальную проверку. У него нашли 21 румынский паспорт, а также по два болгарских и литовских удостоверения личности и одно болгарское водительское удостоверение.

После проверки оказалось, что все документы поддельные. Мужчина признал, что они предназначались для нелегальных украинских работников в Европе.

Сегодня "Страна" писала о том, что четверть миллиона украинских заробитчан собираются сменить Польшу на другую страну.

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