В Челябинской области следователь ФСБ возбудил уголовное дело о призывах к экстремизму за репост сообщений журналиста Аркадия Бабченко, сделанный летим 2017 года во ВКонтакте.

Об этом в Телеграме сообщил глава международной правозащитной организации "Агора" Павел Чиков.

Фигурантом дела стал 52-летний активист из Челябинска Алим Кургалиев. Чиков назвал его постоянным участником акций протеста. Защищать его будет адвокат "Агоры" Павел Лепехин. 5 июля следователь ФСБ завел на активиста уголовное дело по материалам, собранным сотрудниками центра "Э" МВД. Два года назад Кургалиев репостил у себя во "ВКонтакте" публикации Бабченко о том, что нельзя соглашаться на согласованные уличные акции и о том, что вызывающие недовольство проблемы должны решаться на улицах и силовым методом.

Следователь увидел в этом репосте призыв к массовым беспорядком, в том числе с применением вооруженного насилия к представителям власти, с целью свержения государственного строя. По мнению следствия, Кургалиев сделал эту публикацию ради пропаганды взглядов, основанных "на идеологии сепаратизма правого украинского национализма…".

Кургалиева ранее штрафовали за участие в несогласованном антикоррупционном митинге 26 марта 2017 года. ЕСПЧ коммуницировал его жалобу по этому делу, отметил Чиков.

Фото: t.me/pchikov

Аркадий Бабченко в 2017 году покинул Россию, объяснив это, что получал угрозы в свой адрес и в адрес своей семьи. Сначала он жил в Праге, затем в Израиле, в августе 2017 года обосновался на Украине. 29 мая 2018 года украинские официальные лица сообщили, что журналиста застрелили в результате покушения в подъезде дома, где он жил. На следующий день на пресс-конференции Бабченко объяснил, что убийство было инсценировкой украинских спецслужб. Осенью 2018 года обвиненный в заказе этого покушения бизнесмен Борис Герман был приговорен к 4,5 года лишения свободы.

В марте 2019 года в Приморье юрист Дмитрий Третьяков получил условный срок за репост текста Бабченко в Телеграме. Его обвиняли в призывах к экстремизму.

Ранее "Страна" анализировала, почему дело о подготовке массового убийства журналистов в Киеве закончилось пшиком.

Также мы писали о том, что Бабченко прокомментировал информацию о своем бегстве в Норвегию.