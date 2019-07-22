Синоптики сообщили, какой будет погода в Украине 22 июля. Карта дождей и гроз
В Украине во вторник, 23 июля, в большинстве областей ожидаются кратковременные дожди с грозами, температура днем +21 ...+26 тепла, на Западе + 18 ...+ 24 градуса, на юге и востоке + 26... + 29, местами до +31 градуса. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
Ветер северо-западный и северо-западный, 5-10 м/с, во время гроз в отдельных районах шквалы 15-20 м/с.
Такая же погода может удержаться и в среду.
Фото: meteo.gov.ua/
Ранее синоптик рассказала о погоде в Украине 22 июля и предупредила о приближении дождей.
Мs рассказывали о прогнозе погоды в Затоке в июле и августе.
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